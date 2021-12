Geen vergunning voor betonbedrijf in achterhaven van Zeebrugge

Het bedrijf Top Mix wil een betonbreekcentrale bouwen in de achterhaven van Zeebrugge. Die fabriek zou dicht bij het woongebied van Dudzele staan. Veel bewoners van dat dorp in de polders waren bang voor milieuhinder en voor overlast van vrachtwagens. Samen met het stadsbestuur van Brugge hebben ze zich verzet. En ze krijgen gelijk van de Vlaamse regering. Want die geeft geen vergunning voor het betonbedrijf.

De Brugse schepen Franky Demon (CD&V): “Ik ben enorm opgelucht want eindelijk wordt er rekening gehouden met de leefbaarheid van onze polderdorpen en met het beschermde groen. Ik hoop dat er nu een eind is gekomen aan dit verhaal. Met het havenbestuur kunnen we kijken naar een betere locatie in de haven waar er geen hinder is voor onze polderdorpen. Het is mogelijk dat Top Mix de procedure blijft voortzetten maar het stadsbestuur zal zich met alle mogelijke middelen verzetten."