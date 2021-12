Man uit Lummen wordt verrast voor zijn 50ste verjaardag: stapel containers naast zijn huis met foto's op

"Ik ben jarig vandaag en mijn vrienden hebben me gisteren serieus verrast", vertelt Geert Reynders uit Lummen. "Ik kwam van het werk en hier stonden grote zeecontainers aan mijn huis en andere containers er tegenaan. Op de containers spandoeken met foto's van mij, vastgemaakt met spanriemen: foto's waar ik een knuffel vastheb of waar ik moe ben, foto's waarmee ze me uitlachen eigenlijk", lacht Geert.