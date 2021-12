Genkse vereniging haakt heus kerstspel aan Italiaanse kerk: "We hebben hier ongelofelijk lang - maar met veel plezier - aan gewerkt!"

In februari begonnen de dames van La Maglia del Cuore al met het haken en naaien van lapjes en figuren. “Eerst en vooral maakten we een grote kerstboom, met wel 3.000 lapjes stof”, zegt Anna Toto. “De boom heeft een rode tint, de kleur van de liefde, en de structuur is in elkaar gezet door de leerlingen Techniek en Innovatie van het Atlascollege. Het is intussen een jaarlijkse traditie.”