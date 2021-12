Gent verzet zich niet tegen opgraving in onderzoek naar verdwenen graf van babytweeling

"Omdat de procedure lopende is, kunnen we niet veel zeggen over wanneer de opgraving zal gebeuren en wie dat zal moeten betalen", zegt schepen Isabelle Heyndrickx (CD&V) van de stad Gent. "Wij willen gewoon meegeven dat wij ons zeker niet verzetten tegen de beslissing van de rechter om een opgraving te doen. We vinden het belangrijk dat er duidelijkheid komt in de zaak van het verdwenen babygraf, en dat de ouders weer rust krijgen. Wanneer de opgraving kan gebeuren, hangt af van hoe snel de rechter een expert aanstelt."