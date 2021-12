Willen we nog kinderen op de wereld zetten? Beluister onze jongerenpodcast

Sara Salarkiya (26) uit Sint-Niklaas weet al lang dat ze geen kinderen wil. Daar heeft ze goed over nagedacht, en toch krijgt ze constant opmerkingen van haar omgeving. "Je zal helemaal alleen eindigen", of "wacht maar tot je de juiste vent tegenkomt", zijn voor haar dagelijkse kost, en dat is ze beu. Sara vindt dat meer mensen zich de vraag moeten stellen: waarom zou ik wél nog kinderen maken? Zolang zij haar kinderen geen mooie toekomst kan beloven, begint ze er niet aan.

Jan Terlyn (26) uit Aarschot wil papa worden. En liever vandaag dan morgen. Volgens hem is stoppen met kinderen maken niet de oplossing om het klimaat te redden. Want als we streven naar een betere wereld, voor wie doen we het dan? Jan vindt dit de meest persoonlijke keuze die je kan maken, en is ervan overtuigd dat de toekomst helemaal niet zo somber is.

Evelyn Vanhuffel (23) uit Temse droomde er vroeger van om te trouwen op 26 jaar en een gezin te stichten. Liefst met 2 kinderen. Die droom krijgt nu een andere wending. Evelyn stelt zich sinds dit jaar veel vragen en is niet zeker dat ze in deze toestand kinderen wil opvoeden. Ze vreest voor het effect van de coronacrisis op het mentaal welzijn van twintigers, en gelooft dat de volgende generatie enorm veel klimaatrampen zal meemaken. Zij vindt geen evenwicht tussen haar eigen kinderwens en het gevoel dat ze actie moet ondernemen voor de planeet.