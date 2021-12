Burgemeester Jean-Marie Dedecker legt bom onder BK veldrijden in Middelkerke: "Geen kampioenschap zonder compensatie"

De kustgemeente betaalde aan de Koninklijke Belgische Wielrennersbond een bedrag van 580.000 euro om het BK veldrijden en later ook het wegwielrennen te mogen organiseren. Ook de BK's trial en tijdrijden maakten deel uit van dat pakket. “Het tijdrijden en trial hebben we al georganiseerd maar we wisten dat die niets zouden opbrengen. Net nu we eindelijk een centje konden verdienen, krijgen we plots niets in de plaats.”

Middelkerke moest al door de coronacrisis het VIP-arrangement met 3.000 gasten schrappen. “Maar op 8 en 9 januari verwachtten we 20.000 bezoekers. Die eten allemaal een frietje en drinken een pintje. Dat zou veel goedmaken”, rekent Dedecker. De voormalige judogoeroe spreekt teleurgesteld alsof het Overlegcomité hem met ippon heeft gevloerd.