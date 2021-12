Vlaamse primeur: Kringwinkel Maasland opent eerste Bpost Pakjespunten

Jolien Roedolf van HERW!N, de koepel van de kringwinkels ziet heel wat voordelen in deze samenwerking. "De samenwerking is voor de kringwinkels interessant omdat we zo extra diensten aan onze klanten en gevers kunnen aanbieden en onze medewerkers krijgen zo ook de kans om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen. Ze moeten bijvoorbeeld met een tablet werken en een QR-code inscannen, iets wat ze nu nog niet gewoon zijn. Door deze vaardigheden op te bouwen hebben ze ook meer kansen om later een job in het reguliere circuit te vinden." En nog een voordeel is dat er minder bestelwagens moeten rondrijden door de afhaalpunten, dat is dan weer goed voor het milieu.