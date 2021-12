Politie Leuven schenkt 32 laptops aan gezinnen die het moeilijk hebben

"Het gaat deze keer over 32 laptops, maar tijdens de eerste lockdown vorig jaar hebben we al tientallen laptops weggeschonken aan kinderen die anders geen thuisonderwijs konden volgen”, zegt Marc Vranckx van de Leuvense politie. “De organisaties waarmee wij samenwerken, gaan erop toezien dat die laptops terechtkomen bij de mensen die er het meeste nood aan hebben, en dat kunnen kinderen of gezinnen zijn."