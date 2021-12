Limburg krijgt er op 1 januari twee vrouwelijke burgemeesters bij

De twee nieuwe burgemeesters hebben gisteren de eed afgelegd bij de gouverneur. Karolien Eens wordt de nieuwe burgemeester van Tessenderlo, zij volgt op 1 januari Fons Verwimp op. En Marlutje Jackers wordt burgemeester in Limburgs kleinste gemeente, Herstappe.

De opvolging in Tessenderlo werd enkele maanden geleden bekend gemaakt. Toen liet burgemeester Fons Verwimp weten dat hij ermee stopt. Zijn opvolgster Karolien Eens was tot nu eerste schepen en is een partijgenote van Verwimp. Zij wil zich vooral toeleggen op het contact en de communicatie met de burgers.

In Herstappe was al bij het begin van de legislatuur vastgelegd dat Marlutje Jackers in 2022 burgemeester zou worden. Zij volgt Leon Lowet (GB-IC) op. In Herstappe staat de heraanleg van de straten op de agenda.