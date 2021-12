Limburgse grensburgemeesters appreciëren oproep Nederlandse premier: "Het toont goed nabuurschap"

In Nederland zijn sinds zondag alle niet-essentiële winkels en horecazaken dicht, daar geldt een strenge lockdown om de verspreiding van de omikronvariant onder controle te houden. Maar sindsdien komen er opvallend veel Nederlanders de grens over en dat is niet de bedoeling, zei Rutte: "Het is zo belangrijk om contact te beperken en dat geldt ook voor contacten over de grens. Ga niet over de grens naar België of Duitsland of uit eten."