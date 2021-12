Natuurgids Billy kwam speciaal voor Ross' meeuw terug uit vakantie: "Een hels verhaal, maar ik heb hem gezien"

De eerste is teruggekomen naar Nieuwpoort waar hij zich uitgebreid liet/laat zien, onder meer aan het staketsel aan de IJzer. Daar staan nog altijd fotografen op wacht met het fototoestel in aanslag. Ze hebben een goede kans, want het beestje is niet mensenschuw omdat het jong is en in zijn leefgebied nooit in contact kwam met mensen.

Herman hoopt ook volgend jaar een nieuwe vogel te kunnen zien in levende lijve. "Er bestaan 11.000 vogelsoorten in de wereld. Als jongeling was het mijn droom om ze allemaal te zien, maar die droom heb ik al een beetje opgeborgen. Ik zie er de relativiteit van in, maar ik hou er enorm van om naar vogels te gaan kijken in het buitenland. Het is een eindeloze hobby."