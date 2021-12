Man uit Diepenbeek levensgevaarlijk gewond na arbeidsongeval met tractor en frees in Kortessem

Hoe het ongeval met de man van 27 uit Diepenbeek is gebeurd, is nog niet duidelijk. Hij was vanmorgen met een kleine tractor en een frees aan het werk in Vliermaalroot maar kwam gekneld te zitten. De brandweer is hem komen bevrijden en een MUG-team bracht de eerste zorgen toe. Daarna is de Diepenbekenaar in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie zal de omstandigheden van het ongeval onderzoeken, er komt onder meer een onderzoek van de tractor waarmee het ongeval gebeurde.