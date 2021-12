"Glühwein heeft gewonnen van cultuur": Marc Van Ranst kritisch voor sluiting cultuursector terwijl horeca openblijft

Volgens Van Ranst is de sluiting zonder enige twijfel een zware klap voor de cultuursector. "Nochtans is het vertrouwen in die sector heel groot. Het gaat niet om honderdduizenden bezoekers per avond die naar voorstellingen gaan. Wanneer je ziet dat de kerstmarkten wel openblijven, dan kan je zeggen dat de glühwein het gewonnen heeft van de cultuur. "

Van Ranst vreest ook dat er steeds meer Nederlanders de weg naar de Belgische horeca zullen vinden. "Wanneer ik de taferelen in Antwerpen zag met die grote terrassen die overdekt zijn. Wanneer je onder zo een overkapping zit, begint dat heel erg op een binnenruimte te lijken. Als je de lijst van maatregelen bekijkt, dan zie je dat de horeca niet verder gelimiteerd wordt. Het is ook heel uitnodigend om Nederlanders te ontvangen wanneer de horeca tot 23 uur open blijft", klinkt het.

Van Ranst merkt ook op dat er een groot verschil is tussen de restaurants en de cafés op het gebied van de naleving van de maatregelen. Hij pleit ook voor strengere handhaving van de regels.