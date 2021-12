Meer dan 70 vermisten bij nieuwe aardverschuiving in jademijn in Myanmar

Zeker 70 mensen, volgens sommige bronnen bijna 100, worden vermist na een aardverschuiving in de deelstaat Kachin, in het noorden van Myanmar. De vermiste mijnwerkers zouden door mijnafval meegesleurd zijn tot in een meer.

Volgens het Franse persagentschap AFP zou er ook sprake zijn van 1 dode. 25 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het is al de tweede aardverschuiving in een jademijn in de regio in een week tijd. Afgelopen weekend kwamen zeker 6 mijnwerkers om het leven.

Ongevallen als deze komen vaak voor in Myanmar. Het land is een van de grootste producenten van jade ter wereld, met name in het noorden zijn de jadestenen van een uitzonderlijke kwaliteit.

Maar de mijnbouw is er nauwelijks gereguleerd en het werk wordt gedaan door arme Myanmarezen uit het hele land. Elk jaar vallen tientallen doden. Vorig jaar kwamen meer dan 170 mensen om bij een soortgelijk ongeval.