Katholiek onderwijs vraagt snel boosterprik voor 12 tot 18-jarigen om scholen na kerstvakantie open te houden

Ook Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) is tevreden dat de scholen na de kerstvakantie weer volledig open kunnen. Hij is blij dat het Overlegcomite hem nu gevolgd is in zijn pleidooi om de schoolgaande jongeren voorop te zetten.

Hij vindt het wel spijtig dat de sneeuw-en bosklassen voorlopig niet mogelijk zijn. “Gelet op de strenge beperkingen die gelden in binnen- en buitenland is het beter om deze nu uit te stellen", zegt hij, "in de hoop dat ze later met meer vrijheid en meer pret kunnen doorgaan."