Noodtoestand op Filipijnen na tyfoon Rai, Vlaming getuigt: "Geen transport, geen goederen, alles is weg, alles"

Dat er dringend nood is aan humanitaire hulp, ziet ook de Vlaming Jean Martens, die op de Filipijnen woont. "90 procent van de gebouwen is vernield, er is geen opvang, mensen slapen onder de blote hemel", getuigt hij in "De ochtend" op Radio 1.

Humanitaire hulp heeft hij nog niet gezien, enkel de wegen zijn vrijgemaakt. "Maar zolang er geen boten aankomen in de haven met voeding of andere producten hebben ze er niet veel aan dat de wegen vrij zijn, want er is geen transport, er zijn geen goederen, alles is weg, alles."