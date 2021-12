Onbegrip in cultuursector na verplichte sluiting: "Komt heel hard aan, we begrijpen beslissing niet"

"De kerstperiode en zeker nu de kerstvakantie van drie weken is een drukke periode. Kinderen en gezinnen zijn op zoek naar ontspanning op een veilige manier. We hebben ook een fantastisch filmaanbod met internationale blockbusters zoals "Spider-Man" en "The matrix" en Vlaamse films zoals “Bittersweet sixteen” van Jan Verheyen en zijn vrouw Lien Willaert. Het publiek vindt opnieuw de weg naar de bioscoop. De sluiting is een heel bittere pil voor onze hele sector", besluit Van Troos.

Bij Cinema Z in Leuven klinkt dezelfde boodschap. "Wij betreuren de beslissing van het Overlegcomité heel erg. De eindejaarsperiode is traditioneel gezien de beste periode voor het cinemabezoek en dus de slechts mogelijke periode om te sluiten", zegt An De Winter van Cinema Z.

"Wij zijn ervan overtuigd dat een bioscoop wel veilig is, net omdat er zeker bij ons in Cinema Z niet gegeten of gedronken mag worden. De monden gaan niet open, er zijn mondmaskers, er is de coronapas en de er wordt afstand gehouden. We doen al het mogelijke om het veilig te houden en dan sluiten ze ons toch nog. Dat voelt alsof we het deksel op de neus krijgen."