Bewoners van appartementsgebouw met 10 etages in Molenbeek zitten al een week vast door kapotte lift

Mona Nour schetst wat veel van haar medebewoners beleven. “Als astma- en hartlijder is het niet comfortabel om te voet veel trappen op- en af te gaan. Die zijn bovendien gevaarlijk, smal en vaak glad. Ik ben al gevallen en bezeerde mijn knieschijf. Maar het moet, want ik heb kinderen, die naar school of naar buiten moeten en ik moet boodschappen doen. Toch zijn er medebewoners die er nog veel erger aan toe zijn. Er wonen hier veel eenzame, oudere mensen die gewoonweg geen trappen meer kunnen doen."

"Toen er vroeger liftproblemen waren konden we een verderop gelegen lift gebruiken om dan via de zolderkamer naar ons appartement te gaan, maar om veiligheidsreden is dat nu verboden. En de huisvestingsmaatschappij Le Logement Molenbeekois zegt dat de herstellingen pas rond 31 januari zullen uitgevoerd worden, omdat men zo lang op onderdelen moet wachten. Verschrikkelijk!", zegt Mona.