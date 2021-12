OVERZICHT - Van winkelen tot sport: deze nieuwe coronamaatregelen heeft het Overlegcomité genomen

Om te beginnen een drastische maatregel: alle grotere evenementen en activiteiten in binnenruimtes worden verboden. Zo worden alle binnenruimtes in de culturele, feestelijke en recreatieve sector gesloten.

Slecht nieuws voor wie plannen had om de komende dagen cultuur op te snuiven, want bioscopen, theaters en concertzalen worden dus gesloten. Ook congressen, kerstmarkten en winterdorpen in binnenruimtes mogen niet meer doorgaan. Hetzelfde geldt voor lasergames, bowlingzalen, escaperooms, paintball-, snooker-, darts- en biljartzaken.

In de culturele sector mogen musea en bibliotheken wel open blijven. Ook professioneel georganiseerde activiteiten voor kwetsbare groepen en de jeugd mogen blijven doorgaan. Ook wellnesscentra (sauna’s, zonnebanken, jacuzzi’s, stoommachines en hammams) mogen open blijven.