PODCAST - Vranckx & Byloo: Waarom Afghaanse vaders geen andere keuze hebben dan hun dochters verkopen

Nochtans heeft de comeback van de taliban ook een behoorlijk duistere keerzijde. Neem de meisjes en vrouwen van Afghanistan, die vrezen voor hun toekomst. Zullen zij nog kunnen studeren? Of neem de ziekenhuizen die zonder medisch materieel zitten, of de ambtenaren die al maanden niet meer zijn uitbetaald. Terwijl de internationale gemeenschap de taliban het mes op de keel probeert te zetten door hun rekeningen te blokkeren en hulpgoederen in te houden, dreigt er voor de Afghaanse bevolking een humanitaire ramp.