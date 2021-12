Corona verdeelt: Wat nu? Luister ook naar kritiek op maatregelen, adviseert OCAD

Wat zeggen andere stemmen uit het veld?

"Dialoog is zeker nodig nu", zegt ook Marjan Verplancke die gespecialiseerd is in het thema ‘polarisatie en verbinding’ bij het Hannah Arendt Instituut. "Polarisatie moet op maatschappelijk én individueel niveau aangepakt worden. Het probleem is ook dat vandaag elke kritische stem meteen op dezelfde hoop wordt gegooid. Mensen snakken naar nuance. Iemand die een kritische vraag stelt over mondmaskers voor zesjarigen belandt al snel bij de complotdenkers. Dat is verkeerd. Daarom is het ook zo moeilijk om een kant-en-klare oplossing te bedenken voor de hele maatschappelijke polarisatie die vandaag speelt."

"Op een kleinere schaal die polarisatie aanpakken, is zeker mogelijk”, vertelt Fanny Matheusen van Deep Democracy, een organisatie die mensen en groepen begeleidt in het omgaan met conflict. "We zien dat die algemene polarisatie ook doorsijpelt in bijvoorbeeld bedrijven waar plots gevaccineerden en niet-gevaccineerden moeten samenwerken. Dat zorgt voor problemen. Niet het debat aangaan met voor- en tegenstanders, maar wel een genuanceerd gesprek voeren is een belangrijk deel van de oplossing. Een gesprek dat het identitaire debat van bijvoorbeeld ‘antivaxxer’ en ‘gevaccineerde’ overstijgt."



"En dat doe je door de ander niet te zien als de antivaxxer of ‘de gevaccineerde’, maar wel te kijken naar wat ons bindt. Een vriendin van me heeft een ander standpunt over vaccinaties, maar we zijn wel allebei moeders", vult Marjan Verplancke aan. "Als we van een gedeelde identiteit vertrekken, of van gedeelde waarden, normen en verlangens, dan geraken we op individueel niveau al een eind. En dan hoeven de gesprekken aan de feesttafel niet te eindigen in bitse discussies. Maar kunnen mensen al dichterbij elkaar komen."