Presidentsvrouw Brigitte Macron stapt naar de rechter wegens geruchten dat ze transgender zou zijn

Niet enkel het leeftijdsverschil is opvallend. Brigitte Trogneux was een lerares van Emmanuel Macron toen die op de middelbare school in Amiens zat. Ze was toen getrouwd met een bankier en had drie kinderen. Toch is de vonk overgeslagen tussen de lerares en de scholier tijdens een theaterklas en bleef dat zo. Enkele jaren later is ze gescheiden en in 2007 trouwde ze met Macron.