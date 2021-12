Openbaar Ministerie eist levenslang voor Bakelmans: "Geen enkele omstandigheid weegt op tegen de gruwel van de feiten"

Toch ziet de Béco enigzins opening voor verzachtende omstandigheden. "Wat er tussen zijn geboorte en zijn 18 jaar heeft afgespeeld, mag dat minstens meewegen? Hij is zoveel afgeschilderd als monster. Vandaag wil ik hebben over waar dat vandaan komt. Ik wil dat men weet: hij had geen ongelukkige jeugd, dat is gewoon geen jeugd. Dat is een langzame, langdurige verschroeiing. Hij is nooit kind kunnen zijn. Zijn gevoelens zijn hem met de broeksriem aangeleerd, de liefde van de vader ging via de broeksriem." En ook de Béco verwijst naar het misbruik in zijn jeugd.

"De enige vraag die zich straks stelt: willen we die man minstens één verzachtende omstandigheid geven? Als dit geen verzachtende omstandigheid is, wat kunnen we dan wel nog inroepen? Wat met die verschroeiende jeugd? Met die verkrachtingen? Met die mishandeling? Met de totale afwezigheid van zijn moeder? Gaan we dat opzij zetten? Of dat toch minstens een plaats geven? Als hij dat allemaal niet had meegemaakt, mag ik dan zeggen dat hij niet die man met de psychopatische trekken zou geworden zijn?"