Roeselare wil meer mensen op heterdaad betrappen die zwerfvuil op de grond gooien

Roeselare doet al veel tegen zwerfvuil in de stad, maar gaat nu nog een stapje verder. Wie afval achterlaat op straat riskeert een GAS-boete. Schepen van Netheid, Marc Vanwalleghem (CD&V) vindt dat de stad ondertussen genoeg preventieve acties ondernomen heeft. "We hebben enorm ingezet op nieuwe vuilnisbakken en via buizen kunnen mensen hun zakje hondenpoep deponeren. Helaas zijn er dan toch nog altijd mensen, die niet willen leren. Sensibiliseren zonder handhaving, helpt niet meer. Dat hebben we ondertussen wel vastgesteld."