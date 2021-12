Schilderij van 1.500 euro dat niet verkocht raakte op veiling in Spanje, blijkt Caravaggio van 50 miljoen euro

Experten kregen immers steeds meer vermoedens dat het wel eens om een werk van de Italiaanse grootmeester van de barok Michelangelo Merisi da Caravaggio kon gaan. Het schilderij, waarop een gefolterde Jezus Christus te zien is, werd in april dan ook uit de verkoop gehaald. De experten uit het Prado museum in Madrid waren ervan overtuigd dat er voldoende stilistisch en gedocumenteerd bewijs was om ervan uit te gaan dat het om een echte Caravaggio gaat.