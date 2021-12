Nederlandse Openbaar Ministerie eist levenslang tegen alle verdachten op MH17-proces

Er wordt vanuitgegaan dat het neerhalen van MH17 een vergissing was en de rebellen dachten dat ze een gevechtsvliegtuig hadden geraakt. Maar dan nog hadden ze er rekening mee moeten houden dat ze een passagiersvliegtuig zouden kunnen raken, vindt het OM.

Op een uitspraak van de rechtbank is het nog enkele maanden wachten. De verdachten zijn niet aanwezig op het proces, maar verblijven in Rusland. Als ze veroordeeld worden, is de kans groot dat Rusland hen niet zal uitleveren. Bij veroordeling worden ze wel geseind bij Interpol, dan kunnen ze geen voet meer in een ander land zetten, want dan worden ze opgepakt en alsnog in de gevangenis gegooid.

Hoe dan ook staan op dit proces niet de "grote vissen" terecht: degene die het bevel gaf om te schieten bijvoorbeeld. De vliegtuigramp leidde destijds - en tot op vandaag - tot grote spanningen tussen het Westen en Rusland, dat door Nederland en andere westerse landen verantwoordelijk wordt geacht voor de ramp.