2021, het jaar van Charlie Watts, Dixie Dansercoer, Paula Sémer en vele anderen: van deze mensen moesten we afscheid nemen 

2021, het is een bijzonder jaar in zoveel opzichten, een jaar waarin we opnieuw van te veel mensen afscheid moesten nemen. En ook nu sloeg het coronavirus weer ongenadig toe. VRT NWS bewijst eer aan televisiepionier Paula Sémer, iconisch drummer Charlie Watts, poolreiziger Dixie Dansercoer, bestsellerauteur Lucinda Riley, zanger Kris De Bruyne en vele, vele anderen: een overzicht.