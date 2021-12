Verpleegkundestudent Jolien Van Dromme deed haar stage op intensieve zorg: "Het is heftig"

"Eén van mijn eerste covidpatiënten was een man die al een tijdje op intensieve lag. Hij was er heel slecht aan toe en moest beademd worden, maar wilde dat absoluut niet. Ik moest hem al een paar dagen verzorgen en automatisch bouw je daar een band mee op." De man in kwestie heeft het uiteindelijk niet gehaald en dàt laat zijn sporen na. "Toen wij in de kamer kwamen en hij had een slechte dag, dan klampte hij zich vast aan ons. Ik kon de angst in zijn ogen zien. Dat is iets dat ik nooit meer zal vergeten."