Vlaamse regering investeert 11 miljoen in leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Maar in afwachting van die nota heeft de regering nu een akkoord bereikt over een bijkomende investering in het busvervoer in het buitengewoon onderwijs. "We voorzien voor dit schooljaar 11 miljoen euro aan bijkomende middelen. Hierdoor komen er extra vervoersmiddelen zoals bussen, minibusjes en taxidiensten en extra busbegeleiders", zegt minister Peeters.



De Lijn heeft nu de opdracht om samen met de scholen te bekijken wat de beste oplossing is voor elke leerling. "Het kerstreces staat voor de deur maar we vragen aan alle betrokken actoren om de nodige inspanningen te leveren, zodat we na de vakantie zo snel mogelijk tot oplossingen kunnen komen", stelt minister Peeters.