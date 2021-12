Zelfontworpen sokken van dagopvang Wiric zijn een succes: “Door de sokken  te dragen, voel ik me heel fijn”

“Door corona vielen de opdrachten voor onze gasten weg”, vertelt Wim Vandebroeck van de dagopvang. “We willen activiteiten aanbieden die een uitdaging zijn voor hen. Dus kwamen we op het idee hen sokken te laten ontwerpen en die in eigen beheer te verkopen. En die verkoop loopt erg vlot.” In een atelier zitten de gasten samen met nieuwe opdrachten zoals kaartjes plooien of voorwerpen in doosjes steken. Maar de meesten beginnen te glimlachen als ze het over de sokken hebben. Tom trekt trots een broekspijp wat omhoog en laat sokken zien met ballen erop. “Dat zijn mijn lievelingssokken”, vertelt hij met een brede glimlach. Gina heeft de sokken met de vogeltjes ontworpen: “Die vind ik zo leuk.”

(lees verder onder de foto)