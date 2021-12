Zorgvoorziening Monnikenheide bezorgd na afschaffen buurtbus: "Hoe moeten onze bewoners nu naar hun begeleide werkplaats?"

"Dit is niet leuk voor ons", zegt Patrick Verheyen van Monnikenheide. "Onze grootste bezorgdheid is dat onze gasten hun werk zullen verliezen. Het zijn meestal ook mensen die niet via het openbaar vervoer op hun bestemming geraken."

Het wordt voor de voorziening een zoektocht om alle bewoners op hun job te krijgen. De gemeenten gaan wel een toelage voorzien om zorginstellingen te helpen met het vervoer. "We zijn blij met de ondersteuning van de gemeente, maar alles zelf organiseren belooft een hele opgave te worden", klinkt het bij Verheyen."Zo hebben we plots voertuigen en chauffeurs nodig. We zijn dan ook zeer dringend op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen."