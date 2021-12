Een miljoen euro extra steun voor expertise rond en behandeling van eetstoornissen

"Psychiatrische ziekenhuizen krijgen veel aanmeldingen voor een opname van kinderen of jongeren met ernstige eetstoornissen. Soms kunnen ze niet snel genoeg geholpen worden en dat is verontrustend. Daarbij komt dat de coronapandemie capaciteitsproblemen veroorzaakt in zowel de residentIële als de ambulante zorg", zegt Beke. Mensen met eetstoornissen worden momenteel vooral opgevangen in de ambulante zorg, maar daar is bij zorgverleners, therapeuten en artsen niet altijd voldoende expertise aanwezig over hoe ze eetstoornissen moeten behandelen.

Beke wil die expertise nu extra middelen bieden. In één centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGZ) per provincie en ook in een centrum in Brussel komt er nu een referentiepersoon rond eetstoornissen. Die zal huisartsen, psychologen en therapeuten kunnen ondersteunen en raad geven bij de behandeling van eetstoortnissen. Die refentiepersonen zelf zullen gecoacht en ondersteund worden door de VZW Eetexpert, die ouders en mensen in de omgeving van iemand met een eetstoornis begeleidt.

De CGZ's zelf zullen ook een nieuw zorgaanbod ontwikkelen met onder andere groepstherapie, oudergroepen, brussengroepen (broers- en zussen) en extra online aanbod.