10 jaar geleden gaf Justin Bieber met een enthousiaste tweet "Call me maybe" wel een erg stevig duwtje in de rug

"Het was in eerste instantie absoluut een zegen. Maar na een tijdje werd ik bang dat ik de geschiedenis zou ingaan als dat meisje van "Call me maybe", en ik wilde zo graag dat mijn ander werk ook erkenning zou krijgen. Het is een lange tocht geweest sinds "Call me maybe". Die hit was achteraf gezien ook de beste motivator, want hij daagde me uit om mezelf steeds opnieuw te bewijzen." (Metrotime, februari 2020)

"Er is een periode geweest dat "Call me maybe" zwaar om dragen was. Tot ik op het punt in mijn carrière kwam dat ik moest zeggen: "Laat die hit achter je, zoek naar een manier om dat te doen." Zo is het nummer een leuk tussendoortje geworden, tussen andere liedjes die een grotere uitdaging voor mij vormden." (NME, juni 2019)