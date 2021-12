Actiegroep "Red onze kleiputten" dient ruim 1700 bezwaarschriften in tegen storten van Oosterweelgrond in kleiputten van Terhagen

Morgen loopt het openbaar onderzoek naar aanleiding van de plannen af. Vandaag trok de actiegroep "Red onze kleiputten" alvast met meer dan 1.700 bezwaarschriften naar de gemeentehuizen van Boom en Rumst. De voormalige kleiputten van Terhagen liggen verspreid over die twee gemeenten. De actiegroep wil niet dat die volgestort worden met grond van de Oosterweelverbinding.

"Men is van plan om 4,5 miljoen ton Oosterweelgrond naar de Rupelstreek te voeren", zegt woordvoerder Leen Schamp. "Daar zouden ze dus 55 hectare prachtig bos voor willen kappen. Daar kunnen we niet mee akkoord gaan. Er staan nu vooral berken en wilgen. Dat zijn inderdaad niet dezelfde dikke bomen als beuken en eiken, maar als je de natuur zijn gang laat gaan dan wordt dat automatisch een ouder bos. Het bos dat er nu is, is nog maar 40 jaar oud, maar gezond."