BEKIJK - 2021 was het jaar van de ontnuchtering: wat moet de redactie nu doen?

De redactie mag intussen ook wel aandacht hebben voor deze waarheid: we hebben dit jaar wel degelijk meer greep gekregen op de epidemie. In 2020 hadden we nog een 19.819 Covid-19 overlijdens. De hoogste oversterfte deze eeuw. Dit jaar zullen we ruim boven de 8000 afklokken. Dat is nog altijd tragisch veel, maar duidelijk minder dan vorig jaar, met meestal minder harde maatregelen. In het grootste deel van 2021 hebben we geen oversterfte gehad. We hebben dus terrein gewonnen op het virus, maar we hebben het niet de genadeslag gegeven waar we op hoopten. Kijk, dat is het, niet meer, niet minder.

Maar hoe moet het nu verder? Het is logisch dat het beleid dat ook niet meteen weet, de nieuwe omikronvariant zet ons voor vraagtekens. Maar een redactie mag en moet dat ook vragen: "Waar wilt u staan eind volgend jaar ?" Hoe gaan ziet ons samenleven met het coronavirus er op langere termijn uit? Dat perspectief ontbreekt een beetje.



Intussen zijn er nog wel meer mensen die vinden dat ze te weinig in beeld komen.

Beste nieuwsombudsman,



Laat ook de kleine burger getuigen dat vaccinatie nodig is. Geef eens wat aandacht aan de zovele vrijwilligers die zich inspanden en nu nog om het in goede banen te leiden.

Na elke beslissing van het overlegcomite worden vooral de ontevredenen bevraagd. Waarom bevraagt de VRT eens niet vaker het zorgpersoneel? Het zou hen een hart onder de riem zijn.

Eerst : aan alle vrijwilligers, zorgpersoneel en poetspersoneel : dank u wel. Jullie mogen wat vaker in beeld komen van mij. Maar ook, en vooral, de slachtoffers van corona. Want voor hen doen we het toch allemaal. In het soms felle debat van het afgelopen jaar zijn de slachtoffers te vaak cijfers geweest in plaats van mensen, vind ik. Laat dat alvast een goed voornemen zijn voor 2020.