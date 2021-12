Amerikaanse schrijfster en journalist Joan Didion (87) is overleden

"Didion was een van de meest scherpzinnige schrijvers en waarnemers van de Amerikaanse cultuur. Haar bestverkochte fictie, commentaren en memoires hebben talloze onderscheidingen ontvangen en worden beschouwd als moderne klassiekers", meldt haar uitgeverij Penguin Random House.

Ze is bekend van de essaybundel "The white album". Volgens Penguin Random House zijn haar werken "Slouching towards Bethlehem" en "Play it as it lays" standaardwerken in de literaire journalistiek. Met haar boek "The year of magical thinking" uit 2006 won ze de National Book Award in de VS.