Ancienne Belgique na verstrengde maatregelen: "De tik te veel, moraal van personeel zit onder vriespunt"

"De grootste tik hebben we eigenlijk al bij de vorige maatregelen gekregen", vertelt algemeen directeur Tom Bonte van de Ancienne Belgique in Brussel. "Toen kregen we te horen dat we maar voor maximaal voor 200 mensen de deuren mochten openen, terwijl onze zaal een capaciteit heeft van 2.000 man. Toen hebben we de echte grote tik gekregen: van de 40 concerten die gepland stonden, hebben we er 36 moeten annuleren."

"En wat er nu bij komt is natuurlijk van 200 naar 0, we mogen niet meer openen. Maar voor ons maakt dat het grote verschil niet, zeker niet naar het publiek toe. Maar dat is natuurlijk helemaal anders voor kleinere zalen en theaters, die maar een zaaltje hebben voor 200 personen, voor hen is het nu ook voorbij."