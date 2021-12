Ann Wauters sprak met Sporza-journalist Eddy Demarez, na zijn uitspraken over Cats: "Luisteren goede eerste stap"

"In alle eerlijkheid: onlangs is er een gesprek geweest. Ik hoop dat dit nog gaat uitbreiden", zegt Wauters. "Ik kan er nog niet te veel over zeggen, omdat nog niet de hele ploeg is ingelicht. Dus ik wil eerst de voormalige Belgian Cats nog beter informeren hierover, voor ik daar meer zaken over vertel."

Wauters is erg blij met deze stap. "Wij mensen maken fouten, wij zijn zelf de eersten om dat zelf ook toe te geven. Naar elkaar luisteren is altijd een goede eerste stap. Communiceren met elkaar de tweede stap. En als daar nog iets positiefs uit kan komen: dan is dat een heel mooie derde stap", aldus Wauters. Of er nog meer gesprekken gepland staan, is niet geweten.