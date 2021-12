BEKIJK: Badkuip redde twee baby's het leven tijdens verwoestende tornado in Kentucky

Toen vrijdag 10 december een tornado boven haar huis raasde, had grootmoeder Clara Lutz het idee om haar twee kleinkinderen in veiligheid te brengen door hen in de badkuip te stoppen en te bedekken met dekens, kussens en de bijbel. Maar de kracht van de tornado blies heel de badkuip meters ver de tuin in.

De politie van Hopkins county vond de baby's uiteindelijk na een zoektocht in het aardedonker. Tot grote opluchting van iedereen, zeker van de grootmoeder. Een van de kinderen moest met een hoofdwonde naar het ziekenhuis, maar al bij al kwamen ze er goed vanaf.