Oppositie niet mals voor De Croo en Van der Straeten: "Regering blijft beslissing kernuitstap voor zich uitschuiven"

In hun antwoord benadrukten premier De Croo en minister Van der Straeten dat de bevoorrading gegarandeerd zal zijn in maart en dat het uitstel alleen een bijkomende veiligheid is. Volgens de twee ministers is het nu hoogdringend tijd om een toekomstperspectief voor het energiebeleid te ontwikkelen en beslissingen op lange termijn te nemen. Daarvoor is meer onderzoek nodig, ook naar het ontwikkelen van kleine modulaire kerncentrales.