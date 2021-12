Bekende avondveldrit Diegem gaat niet door

Het is een harde noot om kraken voor de organisatie, die ook vorig jaar al de wedstrijd geannuleerd zag worden. "Het verschil met vorig jaar is dat we toen al veel vroeger op de hoogte waren van de afgelasting. Nu ligt dat helemaal anders. De omloop is opgebouwd, alles staat hier klaar, is besteld en geleverd."

"Dit is een drama. Ik hoop dat we ergens kunnen rekenen op een financiële compensatie. Vorig jaar kregen we die wel, hopelijk is dat nu ook het geval, want er zijn al veel kosten gemaakt."