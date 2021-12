Kunnen zijn wie je bent, wil ook zeggen dat je je comfortabel voelt in je eigen lichaam. Dat begrijpt "Dertigers"-actrice Evelien Van Hamme ook. "Ik vind het jammer dat er een slechte connotatie hangt rond het woord 'dik', want op zich is het ook gewoon een beschrijving: je hebt dunne mensen en je hebt dikke mensen", vertelt ze in "Laat".