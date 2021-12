Bommelsfeesten in Ronse opnieuw uitgesteld, alleen de koningswagen rijdt een rondje

En er is ook nog de Bommelsradio. Maar dat is alles voor de oorspronkelijke Bommelsdatum. De verkiezing van koning en koningin, die voorzien was in november, verhuist naar 5 maart. Dan is er de laatste proef voor Evi en Jacky. En dan is er nog het Feest van de Bommels op 23 april. Dit worden geen Bommelsfeesten zoals we ze kennen, maar een feest voor de Bommelsverenigingen: een avondstoet met alle Ronsese Bommelsgroeperingen, optredens en vuurwerk. We mogen er toch van uitgaan dat in april dit feest buiten moet mogelijk zijn."