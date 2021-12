Brandhout populair door hoge energieprijzen: "Voor 900 euro kan je drie jaar verwarmen"

Afgelopen herfst waarschuwde Agoria nog voor de hoge fijnstof en CO2-uitstoot van oude kachels. Studies tonen aan dat hout nog steeds een erg vervuilende energiebron is. "Ik zie nog altijd een toekomst voor hout als energiebron", meent Peleman. "De nieuw kachels stoten minder uit. De voorraden aan hout zijn ook op peil. Op de houtveilingen kopen we hout dat gekapt is via het bosbeheer van het Agentschap Natuur en Bos."