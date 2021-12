Coronablog: Minder dan 700 patiënten op intensieve zorg, verontwaardiging na beslissingen van Overlegcomité

Peter De Caluwe, directeur van operahuis De Munt verwoordt het zo: "Dit is een slag in het gezicht. We zijn blijkbaar een sector waar het gevaarlijk is. We hebben een duidelijke matrix opgesteld die in elke fase van de pandemie geldig is, maar die is eenzijdig afgeschaft door de overheid. Het is een miskenning van het geleverde werk. Ik ben zeer boos. Dit is een politiek spel. Een verhaal dat niet gebaseerd is op een realiteit", vindt hij.

Het onbegrip en het ongeloof is groot. "Wat is er mis met de omikronvariant? Is er iets wat ze verzwijgen? Er is op dit moment niemand die aantoonbaar ziek is geworden in een theaterzaal", besluit De Caluwe.