Verkiezing eerste democratisch verkozen president van Libië op laatste moment afgeblazen

Dan is er Saif al-Islam Khaddafi. Het feit dat hij gezocht wordt door het Internationaal Strafhof in Den Haag en dat hij in eigen land al is veroordeeld voor oorlogsmisdaden, houdt hem niet tegen om zichzelf te zien als de toekomstige leider van de Libische bevolking. Dat is ondenkbaar voor de vele Libiërs die in 2011 betrokken waren bij de opstand tegen zijn vader Muammar Khaddafi.

Die opstand heeft samen met een militaire campagne van de NAVO geleid tot de val van het regime van vader Khaddafi na 42 jaar aan de macht. Maar het was ook meteen het startschot van de chaos in Libië. Net daarom waagt Saif al-Islam wellicht zijn kans bij de verkiezingen. De naam "Khaddafi" staat bij vele Libiërs synoniem voor autoritarisme, maar ook voor "de tijden voor de oorlog". En dat kan bij sommige burgers in een land als Libië wel tellen.