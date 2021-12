't Is gebeurd, "De slimste mens" is bekend: "Ik zag mezelf nooit als mogelijke winnaar"

Meyfroidt is door de coronacrisis vertrouwd geraakt met televisiestudio’s en camera’s. “Maar duiding geven in “Terzake” over mijn expertise, dat is toch iets helemaal anders dan de bekendheid die bij “De slimste mens” komt kijken. Ik heb dat enorm onderschat”, geeft hij toe.

“Het hoort bij zo’n populaire televisiequiz, maar ik wou enkel deelnemen omdat het mij heel erg leuk leek. Want als arts is bekendheid van geen enkel belang, dus ik wil het zeker niet uitmelken door nu een pak interviews te geven over mezelf”, lacht Meyfroidt.

Ondanks zijn lage verwachtingen heeft Meyfroidt zichzelf soms verrast met zijn entertainmentkennis. “Mijn beeldfragment in de halve finale was er één van een extravagante dragqueenshow. “Shit, ik weet niks”, dacht. Maar toen hoorde ik mezelf “RuPaul's Drag Race” zeggen, terwijl ik dat programma nooit heb gezien. En Nicki Minaj bleek ik ook te herkennen”, aldus Meyfroidt.

"Toen had ik door dat Gloria me niet meer kon inhalen, ook al zou zij het laatste antwoord voor 50 seconden weten, waardoor ik op tijd "stop" zei. En ik met één seconde overschot de aflevering won: iets wat me zal bijblijven.”