Hoogtepunten De Warmste Week: wie wint veiling Bekes Merkelschilderij? Peter en Fien testen eigen schilderskunsten

De Nederlandse zangeres Merol is één van de muzikale gasten bij DWW Radio. Zij bracht vorig jaar in volle coronacrisis het nummer "Knaldrang" uit, over het verlangen naar ongeremd uitgaan en feestjes. En dat woord viel ook in ons land in de smaak, want "knaldrang" werd niet in Nederland maar in Vlaanderen verkozen tot woord van het jaar.