Politiehonden Zaventem vinden drugs, geld en inbraakmateriaal

Patrouillehond Rex kon op zijn beurt de vluchtweg van verdachten van een diefstal in Zaventem detecteren en vond zo een weggegooide rugzak en ander inbrekersmateriaal in de struiken. “Onze diensthonden zijn onmisbare collega's”, klinkt het vol lof bij de politiezone. “Dankzij hen is er heel wat belangrijk bewijsmateriaal verzameld.”