Eerste resultaten proefproject "virusvrije" leraarskamer zijn positief

Het gespecialiseerde bedrijf monitorde vervolgens permanent de luchtkwaliteit in de leraarskamers. De metingen gebeurden 24 u op 24 u, 7 dagen op 7. Er ligt nu een eerste rapport voor de periode van 15 september tot 11 december over de luchtkwaliteit in de leraarskamer van het Katholiek Onderwijs in viio Tongeren. En daaruit blijkt dat de luchtkwaliteit er goed tot zeer goed is,” zegt Koen Van Kerkhoven.

“Er zijn bijna geen pieken in CO-2 en aerosolenconcentraties vastgesteld en dat is een gevolg uiteraard van de plaatsing van die apparatuur, namelijk de luchtdesinfectie via ultraviolette stralen en ook de luchtreinigers. Maar ook het alerte gedrag van het personeel was belangrijk. Wanneer er in uitzonderlijke omstandigheden toch eens een alarm afging en de CO2 meter in het rood ging, hebben zij onmiddellijk gereageerd door bijvoorbeeld de ramen te openen. En dat zie je heel sterk in de grafieken."